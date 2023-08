Oneplus 12: un nuovo rumor conferma la scheda tecnica

Da quanto emerge dal post, le specifiche tecniche del OnePlus 12 saranno:

Schermo : 6,7" OLED LTPO QHD+, 120Hz

: 6,7" OLED LTPO QHD+, 120Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Fotocamere posteriori : Principale : 50 megapixel con OIS Grandangolare : 50 megapixel Teleobiettivo Periscopico : 64 megapixel

: OS : Android 14 con OxygenOS 14

: Android 14 con OxygenOS 14 Batteria : 5.400 mAh con ricarica cablata a 100W e con ricarica wireless a 50W

: 5.400 mAh con ricarica cablata a 100W e con ricarica wireless a 50W Certificazione: IP contro acqua e polvere

Come diceva Agatha Christie, "tre indizi fanno una prova" e con il passare del tempo (e dei leak) le versioni sulla scheda tecnica sembrano essere concordanti, il che ci fa supporre che questa sarà la scheda tecnica definitiva, anche perché Yogesh Brar è un leaker piuttosto affidabile, visto che in passato ha sempre dato informazioni piuttosto precise nei suoi tweet.

Quando le informazioni sulla scheda tecnica sono concordi e si susseguono in poco tempo, spesso l'uscita di uno smartphone non è poi così lontana. Bisogna ricordare che lo Snapdragon 8 Gen 3 sarà presentato da Qualcomm tra il 24 e il 26 ottobre, quindi sicuramente non sarà possibile vedere il OnePlus 12 prima di novembre. Si parla di un primo lancio in Cina a dicembre e poi un lancio globale a gennaio 2024, ma rimane strano avere già tutte queste informazioni ad agosto.