Ansiosi di vedere OnePlus 12? Mettetevi l'anima in pace

Nelle ultime ore infatti il noto leaker Yogesh Brar ha condiviso interessanti rumor su cosa attenderci per la scheda tecnica di OnePlus 12:

Display : 6,7" QHD OLED, refresh rate fino a 120Hz

: 6,7" QHD OLED, refresh rate fino a 120Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 50 megapixel Periscopio : 64 megapixel

: Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida fino a 100W

Peccato che in merito al lancio non arrivano notizie confortanti per chi lo attende in Europa. Secondo gli ultimi dettagli emersi in rete, OnePlus 12 non dovrebbe arrivare prima di dicembre per il mercato cinese. Questo significa che dovremo attendere il 2024 per vederlo ufficialmente in Europa.