OnePlus 12 punta tutto sulla fotocamera

Dai nuovi rumor emersi online apprendiamo che OnePlus 12 continuerà sulla strada tracciata da OnePlus 11 e consiste in un ruolo di primo piano per l'esperienza fotografica. Dopo la partnership con Hasselblad, arriveranno degli importanti miglioramenti proprio per il comparto fotografico.

OnePlus infatti apporterà degli aggiornamenti tecnici a tutti i sensori della fotocamera posteriore. Posteriormente vediamo un sensore principale da 50 megapixel, con superficie ampia da 1". Questo sensore dovrebbe corrispondere al Sony IMX989. Anche il sensore grandangolare sarà da 50 megapixel, mentre il sensore telephoto passerà dall'attuale IMX709 da 32 megapixel a un nuovo OV64B di OmniVision da 64 megapixel.

Altre novità interessanti arriveranno per il comparto batteria: la capacità totale ammonterà a ben 5.000 mAh, mentre la ricarica rapida sfreccerà grazie a un output massimo di 150W.

Ancora non sono emersi dettagli ufficiali sul lancio ufficiale di OnePlus 12. Le ipotesi puntano su un lancio per fine anno in Cina, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.