Ecco le specifiche di OnePlus 11R: torna lo Snapdragon e ricarica a 100W

Le specifiche appena trapelate sono comunque una buona indicazione su cosa aspettarci dai prossimi dispositivi della serie 11 della casa cinese. Andiamo quindi a vedere la presunta scheda tecnica di OnePlus 11R:

Display : 6,7" Full HD+ (1080 x 2412 pixel), refesh rate fino a 120 Hz

: 6,7" Full HD+ (1080 x 2412 pixel), refesh rate fino a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM : 8 / 16 GB

: 8 / 16 GB Storage interno : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 8 megapixel Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Batteria: 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W

Vediamo quindi come, rispetto al suo predecessore OnePlus 10R, i cambiamenti principali ci saranno in termini di processore, passando dal MediaTek allo Snapdragon, e in termini di velocità di ricarica della batteria che salirà a 100W e sarà conforme allo standard proprietario di OPPO.

Ancora non si conoscono dettagli sul lancio ufficiale di questo dispositivo. Non aspettiamoci comunque di vederlo in Italia.