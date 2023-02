OnePlus 11R sul vostro smartphone con gli sfondi ufficiali

OnePlus sta scaldando i motori per competere nel mercato smartphone e tablet anche quest'anno. Sappiamo che sta arrivando OnePlus Pad in India, così come OnePlus 11R.

OnePlus 11R sarà il nuovo top di gamma dell'azienda cinese per il mercato indiano, possiamo aspettarci un suo corrispettivo anche nel mercato europeo.

Molto probabilmente non vedremo mai OnePlus 11R commercializzato in Europa, però possiamo averne un assaggio provando i suoi sfondi ufficiali. Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano l'anteprima degli sfondi menzionati. Si tratta di immagini in formato PNG a risoluzione originale pari a 1.240 × 2.772 pixel.

Oltre agli sfondi statici, tutti centrati sul tema astratto con tonalità sull'arancione, il rosso e il nero, il video che trovate qui in basso mostra un'anteprima dello sfondo animato ufficiale di OnePlus 11R.