OnePlus 11 avrà gli stessi colori di OnePlus 10?

Questa notizia, se venisse confermata, rappresenterebbe una piccola sorpresa visto che OnePlus, in passato, ha sempre rinnovato le tonalità dei suoi smartphone. Ad esempio, la serie 8 si caratterizzò per i colori blu e verde vivace, mentre quella successiva includeva colori come argento, viola, blu e verde. Al di là di questo particolare, però, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con importanti aggiornamenti dal punto di vista tecnico, a partire dalla presenza del nuovo chip di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2. Non dovrebbero mancare all'appello anche l'ultimo tipo di memoria UFS 4.0.