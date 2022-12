OnePlus 11 non ha più segreti: ecco le specifiche complete

A proposito di AnTuTu, in apertura dicevamo che ieri il nuovo top di OnePlus ha destato un'ottima impressione. La versione con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione è infatti stata avvistata sulla popolare app di benchmark, con un risultato di 1.341.080 punti (in confronto, l'iQOO con stesso chip e RAM ha ottenuto 1.281.665).

Per quanto riguarda il sistema operativo, il TENAA parla solo di Android, ma grazie ad AnTuTu sappiamo che OnePlus 11 verrà lanciato con Android 13 , il che non dovrebbe essere una sorpresa.

OnePlus ha anche diffuso delle immagini promozionali in cui ha confermato che il suo nuovo telefono sarà sempre realizzato in collaborazione con Hasselblad e sarà dotato dell'iconico dispositivo di scorrimento laterale. A questo punto ci manca solo di vedere il dispositivo reale in scatti dal vivo, ma non dubitiamo che visto l'interesse generale potremmo mostrarveli a breve.