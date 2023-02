OnePlus 11 disponibile in Italia: il prezzo parte da 849 euro

Dopo averlo annunciato ad inizio 2023 in Cina, OnePlus porta oggi il suo ultimo top di gamma sul mercato globale. Ecco quindi tutte le informazioni su prezzo e disponibilità in Italia di OnePlus 11.

8/128 GB: 849€

16/256 GB: 919€

Come consuetudine di OnePlus insomma, la versione di punta è la più conveniente, dato che per 70 euro in più raddoppierete sia RAM che spazio di archiviazione.

Ordinando adesso OnePlus 11 dallo store ufficiale lo riceverete a casa il 21 febbraio, con consegna gratuita inclusa nel prezzo. Ci aspettiamo a stretto giro anche la disponibilità su Amazon.

Prima di lasciarvi riportiamo lo specchietto delle specifiche principali di OnePlus 11, e vi ricordiamo di leggere la nostra recensione completa, che potrà aiutarvi a decidere se pre-ordinarlo o meno.