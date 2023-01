OnePlus 11 si mette in mostra in nuove immagini: spicca il modulo fotografico posteriore

Dalle foto, si può osservare la scocca lucida – probabilmente realizzata in vetro o ceramica – e la tonalità verde che differisce da quella "Forest Green" che caratterizzò il modello precedente. Restando in temi di colori, segnaliamo che gli utenti che non preferiscono il retro lucido, potranno optare per l'opzione di colore nero, che presenta una finitura ruvida in arenaria. Sempre sul posteriore, spicca l'enorme alloggiamento tondo che ospita i tre sensori fotografici (Sony IMX890 da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP). Sulla parte anteriore, invece, si possono apprezzare le cornici sottili ed una selfie-camera con design punch-hole in alto a sinistra dello schermo (da 16 MP).