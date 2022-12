OnePlus 11 e la sua fotocamera senza veli

Dal video appena condiviso vediamo il chiaro riferimento ad Hasselblad , il partner che ha contribuito a sviluppare il comparto fotografico di OnePlus 11, esattamente come è avvenuto per i top di gamma precedenti di casa OnePlus.

Oltre al teaser appena condiviso, sono emerse nuove informazioni anche sulla presunta data di lancio del dispositivo. OnePlus avebbe infatti fissato un evento per il prossimo 7 febbraio in India denominato OnePlus Cloud 11 Launch Event. Ci aspettiamo che in questa sede verrà presentato il top di gamma per il mercato indiano, e che successivamente verrà lanciato per il mercato europeo.