OnePlus 11 in edizione "Gioviana" dal 29 marzo

Dopo le voci che hanno impaurito gli appassionati OPPO e OnePlus in Europa, quelle relative a un ipotetico abbandono del mercato europeo e parzialmente smentite da OPPO per l'Italia, torniamo a parlare di smartphone che potremmo vedere in futuro.

Stiamo parlando della prossima variante di OnePlus 11, quella di cui abbiamo appreso l'esistenza qualche giorno fa e che ora sembra in dirittura d'arrivo.