Le prime e glaciali immagini di OnePlus 11 Concept: pieghevole o no?

OnePlus 11 Concept si prepara al debutto che avverrà al Mobile World Congress di Barcellona il 27 febbraio, e l'azienda cerca di aumentare l'hype in vista della presentazione pubblicando due inedite immagini dello smartphone.

Le immagini mostrano com'è realizzato il retro del telefono, con delle linee luminose blu ghiaccio che attraversano l'intera back cover, imitando per stessa ammissione di OnePlus dei vasi sanguigni. Il design unibody è in vetro "ispirato alla calma di un lago glaciale".

Al di sopra abbiamo il circolare corpo fotografico, che ricorda ma differisce anche da quello di OnePlus 11, dove sembrano trovare alloggiamento 3 sensori, tra i quali forse uno di tipo periscopico.

Alcuni precedenti rumor parlavano di un pieghevole a conchiglia, e queste prime immagini non li confermano né li smentiscono. Il fatto però che OnePlus celi la metà inferiore del retro del telefono potrebbe comunque essere un indizio, anche se forse siamo a noi a volerci vedere troppo dietro.

In attesa di ulteriori dettagli, non ci resta che lasciarvi alle immagini in oggetto.