OnePlus svelerà un misterioso concept phone al MWC: sarà un pieghevole a conchiglia?

Oggi un bel po' di novità in casa OnePlus. Sui siti trovate le nostre recensioni di OnePlus 11 e OnePlus Buds Pro 2, e al loro fianco ci sono anche l'inedito tablet OnePlus Pad e una tastiera meccanica realizzata in collaborazione con Keychron. E non è finita qui!

Nei comunicati diramati da OnePlus ce n'è anche uno dedicato ad un misterioso dispositivo che verrà presentato in occasione del Mobile World Congress, il celebre evento dedicato al mondo dei dispositivi mobili.

Proprio sul palco del MWC, sarà svelato il nuovo OnePlus 11 Concept, caratterizzato, citando testualmente la società, "da un design creativo e da una tecnologia all'avanguardia".

Dopo il successo dei precedenti concept phone, il OnePlus 11 Concept non solo rivela la visione del marchio per il futuro degli smartphone, ma è anche una testimonianza dell'impegno di OnePlus verso l'innovazione continua e i progressi tecnologici.

L'unico indizio a riguardo di questo OnePlus 11 Concept è l'immagine teaser che vedete in copertina.

Non si sa altro, né si tratterà di uno smartphone convenzionale, né se si tratterà del primo pieghevole del marchio. In passato i concept phone svelati da OnePlus erano nati dalle collaborazioni con altri brand, come il Concept One con McLaren, o presentavano feature così particolari che non sono poi state implementate su modelli effettivamente commercializzati (vi ricordate quello con la cover che cambia colore?).

C'è da dire che pochi giorni fa si parlava di OnePlus V Fold e OnePlus V Flip, i due futuri foldable del marchio, i cui nomi lasciano intuire la loro natura a libretto (Fold) e a conchiglia (Flip). Forse l'immagine teaser si basa su quest'ultimo, ma dovremo attendere qualche altra settimana per averne la certezza.