OnePlus 11 Concept non è un pieghevole: ma allora cos'è?

OnePlus ha già annunciato ufficialmente che al prossimo MWC 2023 (che inizierà il prossimo lunedì 27 febbraio) sarà mostrato OnePlus 11 Concept uno smartphone misterioso di cui si è anche pensato che potesse essere un pieghevole, visto che l'azienda è al lavoro su un prodotto simile.

Oggi però un'immagine trapelata sembra confermare che si tratti proprio di una riedizione del modello già in commercio è che quindi non ci sarà spazio per il pieghevole dell'azienda all'evento di Barcellona. L'immagine non aggiunge in realtà molto a quello che sapevamo, sul retro ci sarà una sorta di venatura blu, che potrebbe fungere da semplice elemento estetico (luminoso o meno), oppure come sistema di raffreddamento. Oppure entrambe le cose.

Speriamo che l'azienda possa aver messo sul piatto qualcosa in più di una semplice modifica estetica. Una nota: il blocco delle fotocamere sembra essere lo stesso di OnePlus 11 in questa immagine, mentre era diverso nell'immagine rilasciata dell'azienda.

Si tratta di un render vecchio o approssimativo?

Vi lasciamo intanto alla recensione di OnePlus 11 "classico":