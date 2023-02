OnePlus 11 Concept porta il raffreddamento a liquido sugli smartphone: ecco Active CryoFlux

OnePlus 11 Concept è stato finalmente svelato in occasione della edizione 2023 del Mobile World Congress. In realtà già nei giorni scorsi il marchio aveva rilasciato diverse immagini che lo ritraevano, facendoci capire che purtroppo non si trattava dei primi pieghevoli dell'azienda. C'è anche da dire che forse il "purtroppo" è sbagliato: i primi foldable di OnePlus esistono, e forse saranno lanciati più avanti con un evento dedicato. Se fossero appartenuti alla linea Concept probabilmente non li avremmo visti arrivare così facilmente in commercio.

Tornano a OnePlus 11 Concept, si tratta di uno smartphone davvero speciale, il primo ad introdurre una vera e propria tecnologia di raffreddamento attivo al liquido. OnePlus chiama il suo nuovo standard Active CryoFlux, una soluzione davvero particolare che, a livello estetico, si presenta con delle linee luminose di un blu intenso che attraversano la sezione posteriore dello smartphone. La stessa OnePlus ha dichiarato di averli progettati come se fossero dei vasi sanguigni. La back cover, a tal proposito, è curva e trasparente, proprio per far sì che si possa intravedere il sistema CryoFlux in azione. Le "vene" del sistema di raffreddamento scorrono anche intorno alla fotocamera, quasi come a formare un'aureola, mentre l'area dell'obiettivo è circondata da un'incisione Guilloché, una tecnica decorativa solitamente utilizzata negli orologi di lusso.

Ma tralasciando l'aspetto estetico, cosa comporta l'installazione di una soluzione del genere su uno smartphone? Dai test di laboratorio di OnePlus, Active CryoFlux è riuscito ad abbassare la temperatura dello smartphone di circa 2,1° durante una sessione di gaming intensa, facendo sì che si guadagnasse circa 3/4 frame al secondo. Il raffreddamento attivo migliora anche le temperature in ricarica, anche se si parla di 1,6° con una riduzione del tempo di ricarica di 30/45 secondi. Sembrano valori per cui non emozionarsi troppo, ma si tratta comunque di un passo in avanti. Si tratta d'altronde di un concept, pensato anche per far vedere gli studi di OnePlus e i suoi tentativi di portare una ventata di freschezza (in tutti i sensi) in un mercato altrimenti un po' stagnante.

Come si è arrivati ad una tecnologia come Active CryoFlux? OnePlus ha cercato di miniaturizzare i sistemi di raffreddamento dei PC Gaming, cercando appunto di adattarli agli smartphone. CryoFlux sfrutta una micropompa piezoelettrica industriale in ceramica, collegata a delle condutture inserite tra i diaframmi superiore e inferiore. E per farvi capire quanto è micro la pompa che si occupa del tutto, si parla di un dispositivo che occupa 0,2 cm2. Per il resto, l'hardware è quello dello OnePlus 11 di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni. In ogni caso, non si è parlato né di prezzi né di disponibilità. C'è quindi una buona probabilità che OnePlus 11 Concept rimanga un esercizio di stile o, se volete, un modo per mostrare i muscoli all'agguerrita concorrenza.

OnePlus 11 (16 GB) Display 6,7" QHD+ / 1440 x 3216 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 16 MPX ƒ/2.4

CPU octa 3.2 GHz

RAM 16 GB

Memoria Interna 256 GB Espandibile

Batteria 5000 mAh

