Ora è ufficiale: OnePlus 11 ha la certificazione IP64 in tutti i Paesi

Rispetto ad altri smartphone, tuttavia, il OnePlus 11 ha qualcosa in meno: difatti, diversi dispositivi concorrenti assicurano maggiore resistenza all'acqua, garantendo una protezione da immersione. Addirittura, in alcuni casi, questo grado di protezione è offerto da smartphone che hanno un prezzo inferiore, ad esempio i modelli della serie Samsung Galaxy A . In ogni caso, quella di OnePlus è una conferma importante, soprattutto perché durante la conferenza stampa di presentazione, a riguardo, c'era stata un po' di confusione. Per la precisione, alcune divisioni del produttore asiatico avevano garantito la certificazione IP64, mentre quelle di altri Paesi avevano glissato sull'argomento.

Inoltre, cose del genere sono già accadute in passato, quindi non ci sarebbe stato nulla di sorprendente se lo stesso modello in alcuni Paesi avrebbe goduto della certificazione IP64 mentre in altri no.

La conferma ufficiale da parte dell'azienda, quindi, dovrebbe togliere qualsiasi dubbio agli utenti: il loro OnePlus 11 resisterà bene alla polvere e agli schizzi d'acqua.