Brutta notizia per gli utenti tedeschi: OnePlus 11 non verrà venduto in Germania

Manca sempre meno al debutto in Europa del nuovo OnePlus 11. Lo smartphone, infatti, verrà lanciato il 7 febbraio, ma non in tutti i Paesi europei. In particolare, gli utenti tedeschi dovranno acquistare il dispositivo tramite altri Paesi visto che OPPO – la casa madre di OnePlus – ancora non è riuscita a superare i problemi relativi a presunte violazioni di brevetti di Nokia.

La causa ebbe inizio un anno fa, quando Nokia avviò una battaglia legale contro OPPO poiché alcuni smartphone dell'azienda cinese avrebbero violato dei brevetti della società finlandese. La battaglia legale, quindi, alla fine si concluse con un divieto per OPPO di vendere i propri smartphone in Germania (Nokia ha fatto causa al gruppo anche in altri Paesi europei). Ora, secondo fonti vicine a OnePlus, la situazione non sarebbe ancora cambiata: quindi OnePlus 11 non potrà essere lanciato ufficialmente in terra tedesca. Gli acquirenti, dunque, dovranno rivolgersi altrove, ad esempio alle filiali spagnole, italiane o francesi di Amazon.