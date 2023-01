OnePlus 11 5G in regalo con speaker Bang & Olufsen o Buds Pro: ecco come

Nella corsa al miglior smartphone top di gamma nel panorama Android non c'è solo Samsung in lizza, che sta per presentare i nuovi Galaxy S23 , ma anche OnePlus. L'azienda cinese infatti sta per lanciare ufficialmente nei mercati europei il nuovo OnePlus 11 5G .

L'iniziativa promozionale che riguarda OnePlus 11 5G è rivolta a tutti gli utenti europei che intendono acquistarlo, in particolare per coloro che procederanno al preordine del dispositivo. OnePlus infatti ha annunciato che tutti coloro che preordineranno lo smartphone potranno ricevere in regalo uno speaker Bang & Olufsen oppure le OnePlus Buds Pro 2, le sue true wireless di fascia alta.

La promozione è rivolta a tutti coloro che preordineranno OnePlus 11 5G dal 7 febbraio al 16 febbraio prossimi:

Si potrà selezionare un "free gift" a scelta tra lo speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen (del valore commerciale di 299€) oppure un paio di OnePlus Buds Pro 2 preordinando la variante non standard di OnePlus 11 5G (presumibilmente quella con storage interno e RAM massimi).

(del valore commerciale di 299€) oppure un paio di preordinando la di OnePlus 11 5G (presumibilmente quella con storage interno e RAM massimi). Si potrà selezionare un "free gift" corrispondente ad un paio di OnePlus Buds Pro 2 preordinando la variante standard di OnePlus 11 5G.

Vi ricordiamo che i preordini per OnePlus 11 5G partiranno per il mercato italiano dal prossimo 7 febbraio, mentre la presentazione ufficiale in Europa è programmata sempre per il 7 febbraio alle ore 15.

Vi ricordiamo che per acquistare OnePlus 11 5G sono disponibili anche altre iniziative promozionali sullo store ufficiale OnePlus, come quella che permette di dare in permuta un dispositivo vecchio oppure di ricevere il 5% di sconto per coloro che sono studenti. Trovate maggiori dettagli sullo store ufficiale dell'azienda.