OnePlus 10T ufficiale: un top di gamma diverso dal solito

OnePlus 10T è il secondo top di gamma dell'azienda per questo 2022. Uno smartphone diverso dal solito sotto molti aspetti, che stupisce in particolar modo per potenza e velocità di ricarica, senza puntare soltanto sul comparto fotografico (anzi, "trascurandolo" anche un pochino). Curiosi di conoscerlo meglio?

Schermo : 6,7'' FHD+ (1.080 x 2.412 pixel, 20,1:9) fluid AMOLED, refresh variabile 60/90/120Hz, touch response rate fino a 1.000 Hz, HDR10+ 10-bit, display P3, Gorilla Glass 5

: 6,7'' FHD+ (1.080 x 2.412 pixel, 20,1:9) fluid AMOLED, refresh variabile 60/90/120Hz, touch response rate fino a 1.000 Hz, HDR10+ 10-bit, display P3, Gorilla Glass 5 CPU : Snapdragon 8+ Gen 1

: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 /16 GB LPDDR5

: 8 /16 GB LPDDR5 Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 3.1

: 128 / 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Sony IMX766, f/1.8, 1/1,56'', 1 µm, OIS, 4K video a 60 fps Grandangolo : 8 megapixel, FOV 119,9°, f/2.2 Macro : 2 megapixel (2-4 cm)

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel, f/2.4, EIS

: 16 megapixel, f/2.4, EIS Connettività : dual nano SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, infrarossi, GPS, USB-C 2.0

: dual nano SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, infrarossi, GPS, USB-C 2.0 Dimensioni : 163 × 75,37 × 8,75 mm

: 163 × 75,37 × 8,75 mm Peso : 203,5 grammi

: 203,5 grammi Batteria : 4.800 mAh SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W (l'alimentatore in confezione dovrebbe essere da 160 Watt)

: 4.800 mAh SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W (l'alimentatore in confezione dovrebbe essere da 160 Watt) OS: OxygenOS 12.1 basato su Android 12

OnePlus 10T promette di avere "il miglior sistema di raffreddamento che si sia mai visto in uno smartphone OnePlus", facendo di lui di fatto un gaming phone sotto mentite spoglie, come abbiamo avuto modo di sottolineare anche nella nostra recensione.

Ma non è solo un fatto di pure prestazioni: grazie all'abbondanza di RAM infatti lo smartphone può tenere oltre 35 applicazioni in background (ovviamente dipende dal tipo di app) e passare rapidamente da una all'altra senza interruzioni. Inoltre la ricarica è ai vertici in quanto a velocità: ben 150 Watt di potenza, più di un notebook non gaming, capace di portare lo smartphone da 0 al 100% in soli 19 minuti, ed il tutto con un occhio di riguardo per preservare la capacità della batteria, grazie anche alle 2 pompe di ricarica.

E già che parliamo di ricarica, OnePlus ha lanciato anche un caricabatterie per auto SUPERVOOC 80W (prezzo: 59,99€), che in soli 29 minuti farà il pieno allo smartphone, ma è tranquillamente in grado di ricaricare anche laptop, tablet e altri dispositivi tramite power delivery.

Così si è espresso Pete Lau, CEO di OnePlus, riguardo il 10T:

Siamo entusiasti di aver presentato OnePlus 10T 5G e OxygenOS 13 ai nostri fan e partner a New York, OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni e l'esperienza fast and smooth tipica di OnePlus, e lo fa ad un prezzo estremamente competitivo. Inoltre, OxygenOS 13 migliora il nostro sistema operativo con un design leggero e funzionalità migliorate secondo le richieste dei nostri utenti, come nuove e migliori funzioni di display always-on.

OnePlus 10T promette anche un'ottima connettività, con il 360° antenna system, per segnali Wi-Fi e cellulari più forti, in ogni situazione.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, abbiamo 3 nuove versioni di Android e 4 anni di patch di sicurezza, in modo da donare una buona longevità software allo smartphone. In particolare la OxygenOS 13 basata su Android 13, che in pratica attende solo il rilascio di quest'ultimo da parte di Google, arriverà entro l'anno, subito dopo il medesimo aggiornamento di OnePlus 10 Pro.

Tra gli assenti segnaliamo il jack audio (che nessuno si aspettava) ed il tasto fisico per le notifiche, della cui mancanza abbiamo già discusso. Ultima nota per il lettore di impronte, che è sotto al display, e per gli speaker stereo.