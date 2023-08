OnePlus conferma il debutto di OxygenOS 14 a settembre

OnePlus ha finalmente ufficializzata la data di lancio del suo nuovo sistema operativo OxygenOS 14: l'aggiornamento debutterà a livello globale il 25 settembre 2023. Si tratta di uno dei primi sistemi operativi basati su Android 14 ed introdurrà una serie di inedite funzionalità allo scopo di migliorare l'esperienza degli utenti.

Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha introdotto una nuova piattaforma proprietaria denominata Trinity Engine. Nello specifico, tramite una maggiore sinergia tra hardware e software, il Trinity Engine potenzia i dispositivi OnePlus in termini di efficienza sul piano del consumo energetico, offrendo un'ancora maggiore capacità di multitasking e garantendo sempre un'esperienza duratura, veloce e fluida. Inoltre, saranno presenti altre tecnologie inedite come CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch e HyperRendering.