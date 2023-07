La One UI 6 è sempre più vicina

Continuano a susseguirsi le notizie intorno alla versione beta della One UI 6 di Samsung, basata su Android 14. Proprio pochi giorni fa scrivevamo del fatto che fosse stato avvistato un Samsung Galaxy S23 Ultra con la One UI 6 a bordo, ma che fosse comunque una versione di test non disponibile, perché, per quanto ne sappiamo, il rilascio effettivo della beta della One UI 6 avverrà nella terza settimana di luglio.

Ma a quanto pare i lavori sono in fermento: come scritto da Sammobile, oggi sono state avvistate sui server europei e indiani di Samsung le build di prova dell'ultima One UI per i Galaxy S23. Ovviamente neanche queste sono disponibili al download, ma la loro presenza presagisce che il loro rilascio non è poi così lontano.