La One UI 6 di Samsung farà felice chi usa Chromecast

Samsung infatti è a lavoro per finalizzare e poi lanciare in versione stabile la One UI 6 , la sua interfaccia software basata su Android 14 , che è la nuova generazione del robottino verde che sta per essere distribuita da Google in versione stabile. E proprio con la One UI 6 arriverà una novità di rilievo.

Il periodo estivo è da sempre caratterizzato da importanti novità per i dispositivi Android , con Google che distribuisce la nuova generazione del suo sistema operativo e gli altri produttori che lavorano a come implementare il nuovo major update . Tra questi troviamo Samsung in prima linea.

La novità della quale parliamo farà felici tutti gli utenti Samsung che possiedono dispositivi Chromecast in casa. Dalle versioni beta della One UI 6, attualmente disponibile in alcuni paesi ma non in Italia, è stata scovata la funzionalità per abilitare il casting dei contenuti multimediali su dispositivi Chromecast tramite Smart View di Samsung.

Per attivare la funzionalità sarà necessario abilitare la relativa opzione, chiamata Chromecast Support, all'interno del menù Labs di Smart View.

Una volta fatto questo sarà possibile avviare rapidamente il casting dei contenuti multimediali sui dispositivi Chromecast tramite il menu di Smart View.

Dunque, possiamo aspettarci che una volta che verrà distribuita la One UI 6 per i dispositivi Samsung compatibili, in questo articolo abbiamo parlato di quali modelli verranno aggiornati, arriverà anche quest'utile funzionalità