One UI 6: ecco le novità

Dopo una serie di ritardi, nella giornata di ieri Samsung ha finalmente rilasciato la prima beta della sua One UI 6.0 per la serie Galazy S23, seppur solo in Germania, Corea del Sud e Stati Uniti (sapete cos'è e come funziona la One UI?). Come potete immaginare, l'aggiornamento ha introdotto una serie di novità, sia dal punto di vista del design che delle funzionalità, andiamo a scoprirle tutte.

Cosa cambia per il design dell'interfaccia

Per quanto riguarda il design, la nuova One UI presenta un nuovo font, nuove opzioni per personalizzare il widget dell'orologio nella schermata di blocco (sopra) e alcuni cambiamenti per quanto riguarda le notifiche (qui sotto).

Anche i pulsanti delle Impostazioni rapide sono cambiati, rendendoli più in linea con il design Material You di Android 13. Infine, nelle Impostazioni ora la sezione Batteria è a sé stante, mentre prima era una sottosezione di Device Care. Novità anche per l'app Fotocamera, che ha visto non solo un aggiornamento grafico, ora più moderno, ma anche una riorganizzazione dei comandi. Le impostazioni di immagini e video, tra cui risoluzione e filtri, sono ora più facili da individuare e modificare, e ci sono anche più opzioni per inserire le filigrane e posizionarle dove si desidera.

Samsung ha anche aggiornato le emoji dell'ultima One UI, rendendole più curate graficamente e in generale più piacevoli da guardare, e anche l'app Meteo ha ricevuto una notevole svecchiata, in quanto ora mostra più informazioni, tra cui fasi lunari, orari di alba e tramonto e molte più metriche, oltre a nuovi widget.

Infine, il menu di condivisione è stato rinnovato e ora sembra più semplice e chiaro da utilizzare. Per tutte le altre immagini vi rimandiamo alla galleria in fondo all'articolo.

Le nuove funzionalità