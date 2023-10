One UI 6.1 e Galaxy S24 si affideranno all'IA come mai prima d'ora

A rivelarlo, il noto leaker Ice Universe con un post su X, in cui parla anche di Bixby e spiega come il telefono potrebbe essere dotato di un assistente IA più potete dello storico assistente vocale .

In particolare, la casa di Seul ha spiegato come il nuovo chip offrirà prestazioni IA fino a 14,7 volte migliori rispetto all'Exynos 2200, e tanto interesse ha un motivo: la nuova One UI 6.1 . L'interfaccia, che verrà presentata insieme ai dispositivi, potrebbe essere il più grande aggiornamento di sempre per quanto l'IA e addirittura Samsung potrebbe pubblicizzare i Galaxy S24 come "dispositivi IA" (a proposito, sapete come funziona la One UI ?).

Alla presentazione del nuovo SoC Exynos 2400 , il chip dei prossimi Galaxy S24 (almeno in Europa, probabilmente), la scorsa settimana Samsung si è dilungata non solo sulle prestazioni generali, ma soprattutto su quelle legate all'IA generativa.

Ricordiamo che si tratta solo di rumor, ma nondimeno hanno una solida base, anche dal punto di vista logico.

La scorsa settimana infatti Samsung ha rivelato come l'Exynos 2400 sia stato sviluppato proprio pensando all'IA generativa, in particolare quella che consente creare immagini a partire da testo (e che è una delle funzioni "più in voga" di questi mesi). E per questo è stato progettato uno strumento apposito, proprio in grado di sfruttare le potenzialità del nuovo chip.

Inoltre Samsung nei mesi passati aveva spiegato come stesse pensando a un'evoluzione di Bixby dal punto di vista dell'IA, quantomeno per permettere una conversazione in stile più colloquiale (anche se il riferimento in questo caso erano gli elettrodomestici e non tanto i telefoni). Una strada confermata anche la scorsa settimana durante la conferenza per gli sviluppatori.

Nondimeno, sembra che Samsung stia investendo fortemente nell'IA, e visto che la One UI 6.1 arriverà anche sugli altri Galaxy dopo l'annuncio dei Galaxy S24, è possibile che almeno una parte delle funzionalità IA arrivino anche agli altri dispositivi.