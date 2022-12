La nuova One UI 5 di Samsung arriva anche su Galaxy A13 4G e altri modelli

Tra i produttori più attivi nell'ambito degli aggiornamenti di sistema, sicuramente si può annoverare Samsung. L'azienda coreana, infatti, sta rilasciando l'update alla One UI 5.0 – basata su Android 13 – su tanti dispositivi, inclusi quelli della serie Galaxy A, M e XCover.

Nello specifico, l'azienda sta iniziando a diffondere il nuovo pacchetto per il Galaxy A04S. Difatti, entrambe le varianti SM-A047F e SM-A047M del modello stanno ricevendo l'ultima build, ovvero la A047FXXU1BVK5 per il modello "F" e la A047MUBU1BVK5 per il modello "M". Per quanto riguarda la disponibilità, fino ad ora è stata rilasciata in più paesi asiatici ed europei. Oltre ad introdurre la nuova versione della One UI, il pacchetto software include anche le patch di sicurezza di novembre 2022.