One UI 5 con Android 13 è disponibile per i Samsung S22: download e novità

Lo screenshot che trovate qui in basso mostra il changelog associato all'aggiornamento. Si tratta di un major update a tutti gli effetti, dal peso di ben 3 GB . Le novità sono concentrate sull'interfaccia grafica , gestione dei widget , multitasking, miglioramenti per la fotocamera e l'app Galleria e tanto altro.

Giusto qualche giorno fa abbiamo appreso i primi dettagli sul rilascio ufficiale di Android 13 per i dispositivi Samsung. E puntuali arrivano finalmente i rollout ufficiali di Android 13 con la One UI 5.0 in veste stabile . La buona notizia arriva in particolare per i possessori di Galaxy S22 .

L'aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5.0 in versione stabile è in fase di distribuzione anche in Italia, la build di riferimento corrisponde al codice S90xBXXU2BVJA ed è in fase di rollout per Galaxy S22, S22 e S22 Ultra.

Come al solito, ci vorrà un po' di tempo affinché l'aggiornamento arrivi a tutti via OTA, ovvero automaticamente. È possibile però accelerare i tempi procedendo al download del firmware e all'installazione manuale. Qui sotto trovate i link di download delle build con Android 13 e One UI 5.0 per i tre modelli: