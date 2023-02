One UI 5.1 di Samsung: da oggi in Italia sulla famiglia Galaxy S22 e Z Fold 4

Samsung in questi anni si è dimostrata come una delle aziende più veloci nel rilasciari aggiornamenti software, anche di corpose dimensioni, rilasciando praticamente per prima pacchetti di aggiornamento che includessero anche nuove versioni di Android.

Oggi l'azienda ha avviato l'aggiornamento, anche in Italia, dei suoi Samsung Galaxy Z Fold 4 e dell'intera famiglia Galaxy S22 (quindi anche S22+ e S22 Ultra) alla sua interfaccia One UI 5.1, basata ovviamente su Android 13 (che era già arrivato da qualche mese su questi dispositivi).

Tantissime le funzioni che arrivano con questa release software della One UI. Abbiamo la possibilità di cambiare rapidamente il tono delle pelle nei selfie, di utilizzare Expert RAW rapidamente, di rimasterizzare e migliorare le foto o di sfruttare al meglio le routine.

Se non avete ancora ricevuto la notifica dell'aggiornamento, potete forzare voi manualmente la ricerca andando nelle Impostazioni e poi Aggiornamento software.

Fateci sapere nei commenti se anche voi avete ricevuto l'aggiornamento alla One UI 5.1 sul vostro Samsung e qual è la vostra prima impressione.

In questo articolo trovate la lista di tutti i modelli Samsung Galaxy che stanno per ricevere la One UI 5.1.