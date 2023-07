Offerte di oggi sul Play Store: 3 Worms scontati e un Action RPG storico

Il Play Store è il negozio digitale per i dispositivi Android e come sempre continua a proporre periodicamente interessanti offerte per app e giochi. Quest'oggi segnaliamo in forte sconto la versione Android di uno storico GDR d'azione: Titan Quest: Legendary Edition. Il gioco venne pubblicato la prima volta nel 2006 da un'idea di Brian Sullivan, il game designer che lavorò alla storica serie di Age of Empires. Con la Legendary Edition, completa di tutte le espansioni e gli aggiornamenti tecnici, gli amanti del gioco di ruolo d'azione ''alla Diablo'' riscopriranno un titolo che ha segnato un punto di svolta per la sua epoca.