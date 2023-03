Tantissime app e giochi in offerta sul Play Store: correte a scaricare Terraforming Mars!

Anche oggi sono state pubblicate nuove offerte sul Play Store: lo store digitale lancia davvero spessissimo degli sconti per app e giochi (e non mancano anche sconti del 100%). Questa settimana, le offerte sono davvero molte e riguardano prevalentemente dei giochi per smartphone o tablet, ma c'è anche qualche app da non lasciarsi sfuggire. In ogni caso, vi ricordiamo che è possibile chiedere un rimborso per gli acquisti effettuati sul Play Store: qui la nostra guida per effettuare la semplice procedura.

Tra i giochi più interessanti proposti a un prezzo più basso del solito, non possiamo non citare Terraforming Mars: si tratta di uno dei titoli di strategia più apprezzati del panorama mobile nel quale il giocatore deve, come indica il nome, terraformare il pianeta rosso aumentando la temperatura, aumentando il livello di ossigeno e creando oceani per rendere Marte abitabile per le generazioni future.

Tra le app scontate citiamo l'icon pack Grace UX, caratterizzato da icone circolari con uno stile molto minimale, e Equalizer Bass Booster Pro, un equalizzatore per regolare al meglio l'uscita audio del proprio smartphone o tablet.