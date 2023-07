Nuove offerte sul Play Store: un simulatore di hacking gratuito ed un'app molto utile per restare idratati

Un altro mese sta per concludersi ma come al solito non terminano le offerte sul Play Store. Quest'oggi tra diverse app e giochi scontati per i vostri dispositivi Android segnaliamo ''L'Hacker Solitario'', un interessante gioco di simulazione per chi è affascinato dal mondo dell'hacking.

Trasforma il tuo telefono nella miglior arma digitale e diventa un maestro della tecnologia. Hackererai e coordinerai attacchi al 100% realistici con strumenti che abbiamo progettato saltato per te. Vivi un'avventura personalizzata e diversa ogni volta che ti immergerai nel mondo dei cybercrimini.