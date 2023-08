Le offerte del Play Store da non perdere: un ''filtro anime'' gratuito e tanti icon pack!

Il Play Store è il negozio digitale per i dispositivi Android e come sempre continua a proporre periodicamente interessanti sconti per giochi ed app. Tra i suggerimenti di oggi vi segnaliamo un'applicazione gratuita che vi permette di applicare un ''filtro anime'' ai soggetti delle vostre fotografie. L'interfaccia è molto semplice e si divide in due schede principali: la prima presenta l'elenco dei vari generi di filtri disponibili e suggeriti (dando per esempio al soggetto uno stile ''gotico'', ''medievale'' o ''fantasy''), mentre la seconda salverà le vostre creazioni in una galleria. Qualora invece voleste un suggerimento per dei videogiochi, date uno sguardo alla nostra selezione.