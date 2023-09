Le offerte di oggi sul Play Store: Machinarium e Legacy 4 in sconto!

Il Play Store è il negozio digitale per i dispositivi Android e come sempre continua a proporre periodicamente interessanti sconti per app e giochi (date un'occhiata anche alla nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per questo mese). Tra i titoli di oggi segnaliamo Machinarium, un'appassionante avventura grafica in un mondo simil-steampunk, dove dovremmo aiutare il robot Josef a salvare la sua fidanzata Berta rapita dalla banda delle Capinere. Per gli amanti dei rompicapi invece c'è Legacy 4 - Tomb of Secrets gratis!