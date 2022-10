App e giochi in offerta sul Play Store: tra i titoli più interessanti c'è "Juicy Realm"

Così come accade spesso, è di nuovo tempo di sconti sul Play Store. Sullo store digitale di Google, infatti, anche in questo week-end non mancano applicazioni e giochi proposti ad un prezzo speciale. Dunque ecco la lista aggiornata ad oggi, 29 ottobre, dei contenuti scontati.

Tra le applicazioni o giochi in offerta, segnaliamo sicuramente Juicy Realm, Rush Rally 3 (un gioco incentrato sul Rally), Monopoly (il gioco da tavola per eccellenza), Clue, HOOK 1 e 2 (trattasi di puzzle game molto rilassanti), Forgotten Memories (un gioco horror in cui una donna è alla ricerca di una bambina scomparsa) e altro ancora.

Tra i giochi più interessanti in offerta, rientra "Juicy Realm": si tratta di un gioco piuttosto apprezzato dagli utenti. Questa la descrizione sul Play Store:

"Solo quando le piante hanno iniziato a germogliare braccia e gambe e a sviluppare la consapevolezza di sé, l'umanità ha iniziato veramente a comprendere la minaccia rappresentata da queste creature un tempo dipendenti dalla fotosintesi. Nessuno poteva capire come le piante abbiano compiuto questo grande salto evolutivo in così poco tempo, qualcosa che ha richiesto milioni di anni alle loro controparti animali. Una cosa è certa, ora è il momento per l'umanità di prendere posizione per rimanere in cima alla catena alimentare".

App e giochi in sconto