Tante nuove offerte sul Play Store: Infinity Dungeon 2, Teslagrad e molto altro!

Continuano le offerte sul Play Store: anche oggi, sullo store di Google, sono proposte diverse applicazioni e giochi ad un prezzo più basso del solito, e in alcuni casi gli sconti toccano anche il 100%. In particolare, oggi sono disponibili molti giochi di diverse tipologie in forte sconto, tra cui spiccano sicuramente Infinity Dungeon 2 e Teslagrad.

Infinity Dungeon 2, ovviamente seguito di Infinity Dungeon, è un gioco nel quale bisognerà sconfiggere orde di nemici utilizzando tantissimi personaggi diversi con altrettante abilità uniche. Salta subito all'occhio la grafica del titolo, in stile cartoon e molto colorata.