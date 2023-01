Nuove offerte del Play Store: sconti per Angelo and Deemon, Demetrios e tanti altri giochi

Ancora una volta, sul Play Store ci sono nuove offerte: come spesso accade, diverse applicazioni e giochi sono proposte, per un tempo limitato, ad un prezzo scontato, anche del 100%. Oggi, in particolare, ci sono diversi giochi interessanti in sconto, tra cui Angelo and Deemon e Demetrios.

Offerte Amazon

Angelo and Deemon è un'avventura punta e clicca ispirata dalle migliori opere di LucasArts e Double Fine Productions. Nel titolo si vestiranno i panni del blogger Angelo e del suo aiutante: i due si ritroveranno catapultati all'inferno e dovranno risolvere enigmi e rompicapi per trovare la via di casa.

Questa invece è la trama di Demetrios, titolo a tratti simile al precedente e caratterizzato da una grafica realizzata totalmente a mano: