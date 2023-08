Nuove offerte sul Play Store: Manual Camera gratis e tanti giochi scontati!

Il mese estivo per eccellenza sta per iniziare e per tanti di voi potrebbe essere l'occasione perfetta per scoprire nuove app e giochi sotto l'ombrellone. Sul Play Store sono arrivate nuove offerte per diversi contenuti Android.

Il Play Store ha infatti rinnovato le offerte che riguarda app e giochi Android, i quali li troviamo gratis o in sconto per un tempo limitato. Andiamo a vederli insieme, ricordandovi anche come farvi rimborsare nel caso in cui un acquisto non dovesse soddisfarvi.