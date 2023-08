Preferite i labirinti di Shaze o le rotazioni di Rotaeno? Ecco le offerte del Play Store di oggi

Di ritorno dalle vacanze, c'è bisogno di tutta la buona volontà per rimettersi al lavoro o a studiare, e cosa c'è di meglio di qualche offerta imperdibile del Play Store per regalarci qualche sprazzo di buonumore?

Tra le app in sconto oggi spiccano i giochi Sphaze: Sci-fi puzzle game e Rotaeno, ma anche Blur Photo, che vi permette di sfocare lo sfondo delle vostre immagini per dare maggiore rilevanza ai soggetti in primo piano, sarà sicuramente apprezzata (a proposito, ecco le migliori app fotocamera). Soprattutto perché gratis! Andiamo quindi a scoprire tutte le offerte, oltre a ricordarvi quelle ancora attive da ieri.