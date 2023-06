Tanti giochi in offerta sul Play Store: Rush Rally e Mortal Crusade da non perdere!

A ritmo costante parliamo delle interessanti novità che arrivano dal Play Store. Sappiamo infatti che il noto store di Google propone sempre nuove app e giochi in promozione per dispositivi Android.

Nelle ultime ore sul Play Store sono arrivati una serie di giochi interessanti che si trovano gratis o in sconto per un periodo di tempo limitato. Andiamo a vederli insieme nel dettaglio, ricordandovi anche come farvi rimborsare nel caso in cui un acquisto non dovesse soddisfarvi.