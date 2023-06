Come lasciarsi sfuggire Mistero del Castello Prugnolo tra le offerte del Play Store?

È una giornata particolarmente ricca di offerte quella che ci propone oggi il Play Store (ecco le migliori app per chiedere un taxi), con diversi giochi per svagarci in un momento di pausa dalla calura di fine giugno e app utili per correre ai ripari in vista della prova costume.

Tra le offerte di oggi, segnaliamo infatti due giochi molto popolari, Mistero del Castello Prugnolo e Hook, e un'app dedicata alla nostra forma fisica, Home Workouts No Equipment Pro, che ci permetterà di farci fare bella figura in spiaggia. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le offerte!