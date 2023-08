Valanga di offerte sul Play Store: Zenge, WiFi Analyzer e tanto altro in sconto!

Siamo ormai nella fase finale di questa estate e per molti è già tempo di tornare al lavoro o sui libri. E allora le offerte che arrivano dal Play Store per i contenuti sui vostri dispositivi Android potrebbero lenire l'ansia e la tristezza.

Nelle ultime ore Google ha rinnovato i giochi e le app gratis o in sconto per un tempo limitato. Andiamo a vederle insieme, ricordandovi anche come installare il Play Store su telefoni e tablet Android.