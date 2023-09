Tutti coloro che sono appassionati di giochi per dispositivi Android saranno contenuti di sapere che il Play Store di Google rinnova quotidianamente le sue offerte.

Nelle ultime ore infatti sono arrivati nuovi sconti per diversi giochi interessanti, come Evertale e Doom, oltre che per app mirate alla personalizzazione come Shortcut Manager. Andiamo a vederli insieme nel dettaglio.