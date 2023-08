Tutti gli appassionati di giochi per dispositivi Android sapranno che sul Play Store le offerte per scoprire nuovi contenuti non finiscono mai.

Nelle ultime ore Google ha rinnovato i titoli che troviamo gratis o in sconto per un tempo limitato. Allora andiamo a vederli insieme, ricordandovi anche come farvi rimborsare se un acquisto non dovesse soddisfarvi.