Ghiotte offerte sul Play Store: tanti giochi e qualche tool molto utile

Il Play Store torna a deliziarci con le sue offerte sui contenuti per dispositivi Android. Nelle ultime ore il noto store delle app di Google ha rinnovato le offerte che riguardano app e giochi Android.

Tra le nuove offerte troviamo un buon numero di giochi ma anche qualche tool interessante, come ad esempio One Swipe Notes che permette di gestire le note e appunti in maniera innovativa. Andiamo a vedere tutte le app in offerta.