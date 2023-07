Limbo e Neo Monsters in offerta sul Play Store sono veramente imperdibili

Se cercate qualche gioco per non pensare alla calura estiva, il Play Store oggi è ricco di offerte interessanti (a proposito, conoscete le migliori app per fare beneficenza?).

Tra questi, sicuramente Limbo, uno dei titoli indipendenti più premiati sul Play Store, e Neo Monsters, un RPG strategico popolarissimo e ora disponibile gratuitamente. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutte le proposte di oggi, oltre a ricordarvi le migliori app per sfondi.