Infinity Dungeon! e LumaFusion sono le imperdibili offerte di oggi sul Play Store

Gli sconti del Play Store che vi abbiamo proposto ieri non vi hanno soddisfatto? Non preoccupatevi, perché oggi sicuramente troverete qualcosa di vostro interesse con popolarissimi giochi disponibili gratuitamente come Infinity Dungeon!, Infinity Dungeon 2! e Epic Heroes War - Premium.

E se invece siete interessati all'editing video, c'è in sconto una delle migliori app di questo tipo, LumaFusion editing video Pro, che passa da 27,99 euro agli interessantissimi 17,99 euro. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutte le offerte.