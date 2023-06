Evertale e Spirit HD sono le offerte di Google Play da non farsi sfuggire

Con giugno inizia ufficialmente l'estate e con il cuore già alle vacanze che ci aspettano, cosa c'è di meglio che dedicare un po' di tempo a noi stessi con qualche gioco sul nostro smartphone o tablet Android?

Le offerte di Google Play di oggi sono l'occasione giusta per scoprire nuovi titoli senza dover spendere un euro o comunque a un prezzo molto allettante, e magari scoprire un'app di cui avevamo disperatamente bisogno... ma ancora non lo sapevamo! Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutte le novità di oggi, a cominciare dal popolarissimo gioco Evertale e dall'innovativo Spirit HD.