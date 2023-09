Le offerte di oggi sul Play Store: Zombie Age 3, Battle Chasers: Nightwar e tanto altro in sconto!

Come sempre sul Play Store continuano a rinnovarsi quotidianamente interessanti sconti su app e giochi per i vostri dispositivi Android (qui invece la nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per questo mese). Tra le offerte più interessanti di oggi troviamo Battle Chasers: Nightwar; un gioco di ruolo ispirato ai più grandi titoli di questo genere ed all'omonimo fumetto di culto degli anni '90 con combattimenti a turni in stile JRPG. Segnaliamo inoltre Zombie Age 3 Premium: Survival; sparatutto a scorrimento in stile cartoonesco dove sarete nel bel mezzo di un'apocalisse zombie!

Come sempre vi ricordiamo inoltre che è possibile richiedere un rimborso nel caso non foste soddisfatti del vostro acquisto.