Offerte di oggi sul Play Store: Machinarium in forte sconto ed un tower defense gratuito

Agosto è tempo di ferie ma come sempre a non andare in vacanza sono le offerte sul Play Store. Quest'oggi, tra i vari sconti, segnaliamo due giochi per i vostri dispositivi con cui fare una pausa sotto l'ombrellone. Il primo è Machinarium, un'appassionante avventura grafica in un mondo simil-steampunk, dove dovremmo aiutare il robot Josef a salvare la sua fidanzata Berta rapita dalla banda delle Capinere. Per i giocatori interessati agli strategici segnaliamo Kingdom Rush Vengeance, un tower defense offline disponibile gratuitamente.