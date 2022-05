NVIDIA GeForce NOW porta lo streaming a 120 FPS su nuovi smartphone Android

Si aggiorna GeForce NOW , il servizio di gaming in streaming di NVIDIA disponibile su computer e smartphone . Tra le ultime novità, spunta sicuramente la possibilità di giocare a 120 FPS su alcuni dispositivi.

Questa nuova possibilità è disponibile ovviamente per smartphone Android con schermo a 120 Hz: tra i nuovi dispositivi ufficialmente supportati da questa funzionalità troviamo Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 e Flip3 e infine OnePlus 9 Pro, ma ovviamente questa lista è destinata a diventare più lunga.

La possibilità di giocare a 120 FPS è disponibile per gli utenti con abbonamento GeForce NOW RTX 3080: questa tipologia di abbonamento permette anche di giocare in 4K a 60 FPS su PC e Mac, sfruttando anche la tecnologia DLSS di NVIDIA.