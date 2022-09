Nuovo Xiaomi Redmi Pad in arrivo: colori, varianti e data di uscita

Torniamo a parlare del mondo tablet, un settore finora battuto essenzialmente da Samsung, Apple e pochi altri. Tra questi altri troviamo Xiaomi e Redmi, le due aziende correlate attive anche nel mercato smartphone.

Lo scorso anno abbiamo visto Xiaomi lanciare la serie Pad 5. Quest'anno l'azienda potrebbe replicare con un dispositivo di gamma media, da lanciare sul mercato con Redmi. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli in merito proprio dalla divisione taiwanese di Xiaomi su Instagram.

Il post in questione è stato successivamente cancellato, ma non abbastanza rapidamente per impedire di coglierne il contenuto, il quale è tutto centrato sul nuovo Redmi Pad. Al centro del post c'era l'immagine che trovate nella galleria in basso, che mostra il dispositivo in colorazione Mint Green con un modulo fotografico posteriore di forma rettangolare.